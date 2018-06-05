Симоньян: «Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез»

5 Июнь 23:53 2018-06-06T00:02:33+03:00

Порошенко заявил, что главред телеканала RT должна бы знать, что «термин «вождь» в русском языке означает «фюрер»

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Президент Украины Петр Порошенко «до слез умилил» главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян очередной глупостью: он всерьёз заявил, что слово «вождь» по-русски означает «фюрер».

С таким заявлением лидер Незалежной выступил в интервью испанской газете El Pais, когда корреспондент упомянул о том, что порсле победы Владимира Путина на президентских выборах Симоньян назвала главу российского вождём – словом, которое, в частности, использовалось и по отношению к Иосифу Сталину.

В ответ Порошенко, поразглагольствовав о том, что в России якобы восхваляют Сталина, сказал: «Я полагаю также, что глава RT знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер».

«Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?» - так Маргарита Симоньян прокомментировала его слова на своей странице в Twitter.

Главный редактор телеканала RT посоветовала Петру Порошенко не учить ее русскому языкуФото: Twitter.com

К слову, ранее сайт kp.ru писал, как Порошенко, выступая в Верховной Раде, доказал, что плохо учил в школе историю, объявив: «Киевские князья в свое время очень опрометчиво основали Москву».

Причем эта фраза президента была встречена бурными аплодисментами украинских парламентариев. А еще в этом своем выступлении перед нардепами Петр Алексеевич заявил, что создание на Украине «независимой» православной церкви «восстановит историческую справедливость».

А позже, в мае, Порошенко рассказал украинцам о своих планах на Крымский мост.