Путин рассказал, кем бы он мог работать, если бы не пошел в политику

СЕГОДНЯ 03:13 2018-06-06T03:19:25+03:00

Отвечая на вопрос главы Медиакорпорации Китая об альтернативной профессии, президент России напомнил о своей работе во внешней разведке Советского Союза

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В большом интервью главе Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну президент России Владимир Путин ответил на множество разных вопросов. В частности, интервьюер спросил, какую профессию выбрал российский лидер, если бы не пошел в политику.

«Я работал в разведке Советского Союза, во внешней разведке Советского Союза. У меня уже есть профессия. Но я закончил Петербургский государственный университет, юридический факультет, поэтому, в принципе, мог бы работать юристом, адвокатом», - ответил Владимир Путин.

А вот что он привезет в подарок китайскому коллеге Си Цзиньпину, глава российского государства так и не признался.

«В 2016 году, когда вы участвовали в саммите «двадцатки» в Ханчжоу, вы привезли в подарок ящик российского мороженого, - напомнил Шэнь Хайсюн. - Возьмёте ли вы что-то в этом году?»

«Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами, я потом вам на ухо шепну», - отшутился президент.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, эта 40-минутная беседа состоялась в Москве вечером 31 мая в преддверии государственного визита Владимира Путина в КНР, однако опубликовано интервью только в ночь на среду, 6 июня.

Напомним, российский лидер посетит Китай с трехдневным визитом 8 – 10 июня, в ходе которого проведет переговоры с главой Поднебесной Си Цзиньпином и примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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Президент рассказал о русско-китайской мечте и кто победит в чемпионате мира по футболу. Накануне своего визита в Китай для участия в саммите ШОС в Циндао Владимир Путин дал интервью гендиректору медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну. «Комсомолка» приводит наиболее интересные фрагменты беседы (подробности).