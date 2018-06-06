2018-06-06T04:38:51+03:00
Экономика

К концу года все магазины «Евросети» будут работать под брендом «Связной»

Компания собирается дополнительно открыть 400 – 500 салонов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Все магазины «Евросети» за год перейдут на бренд «Связного». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССВсе магазины «Евросети» за год перейдут на бренд «Связного». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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К концу этого года все магазины «Евросети» будут работать под брендом «Связной». Об этом рассказал журналистам глава «Связного» Олег Малис, подчеркнув, что компания собирается расширять ассортимент продукции и дополнительно открыть еще несколько сотен салонов: примерно 400 – 500.

По его словам, «Связной» направит на оптимизацию магазинов «миллиарды рублей», причем «сфокусируется на резком расширении возможностей для покупателя и будет стирать какие-либо границы, чтобы все самое актуальное, полезное и нужное было доступно в «Связном».

Олег Малис сообщил, что совместное предприятие по итогам этого года рассчитывает на выручку в 150 – 160 миллиардов рублей, а в следующем 2019 году ожидается до 220 миллиардов рублей, передает Интерфакс.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в конце апреля стало известно о слиянии розничных сетей «Связной» и «Евросеть», а владельцем основного пакета акций объединенной компании станет Группа SLV — контролирующий акционер «Связного».

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