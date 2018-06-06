Помощник госсекретаря США: Россия и Китай хотят «сломать» Запад

СЕГОДНЯ 04:58 2018-06-06T05:07:17+03:00

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на днях побывал на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский дипломат заявил, что Москва стремится «расколоть и раздробить» Запад, а Пекин – «вытеснить и прийти ему на смену»

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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл убежден, что Россия и Китай хотят «сломать» Запад.

«Россия и Китай хотят различными путями «сломать» Запад. Москва хочет расколоть и раздробить его, Пекин – вытеснить его и прийти ему на смену», - заявил он, выступая с программной речью в консервативном неправительственном фонде «Наследие».

Митчелл считает, что «Россия и Китай представляют собой связную модель: политическая стабильность, основанная на авторитаризме и грубой силе, а также приспособленная под определенные аспекты рыночной конкуренции». И эта модель, по его мнению, «угрожает базовым принципам» западной демократии.

«Чтобы противостоять этому, мы должны ясно сигнализировать, что поддерживаем сильную демократию как основу наших безопасности и процветания», - приводит слова помощника Помпео РИА Новости.

Стоит отметить, что буквально на днях, в начале мая, Уэсс Митчелл побывал в Киеве, где американский дипломат пообщался с украинскими политиками. А вернувшись в Вашингтон, раскритиковал проект газопровода «Северный поток – 2» и заявил, что Штаты не станут жертвовать своими принципами или принципами «наших друзей» ради улучшения отношений с Россией.