Погода в Москве на 6 июня 2018 года: в столице похолодает до +12 градусов

СЕГОДНЯ 07:08 2018-06-06T07:08:02+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 6 июня 2018 года. Как и предупреждали специалисты, в столицу пришло похолодание. Так, в среду воздух прогреется лишь до +12…+14 градусов. При этом ожидается переменная облачность. Кроме того, без осадков в городе не обойдется: местами пройдет небольшой дождь. Ветер же будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

А в ночь на четверг, 7 июня, столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток осадков в мегаполисе не предвидится.

Вообще, это лето будто испытываем москвичей на прочность. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая в столице резко похолодало, а пик этого похолодания, как по иронии судьбы, пришелся на первый день календарного лета. Температура воздуха 1 июня была на пять-шесть градусов ниже, чем положено по климатическим нормам. В минувшие же выходные, 2 и 3 июня, в город пришло потепление, но ненадолго. Уже в понедельник вечером, 4 июня, погода вновь испортилась.