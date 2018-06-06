Новак: О помощи «Газпрому» можно будет говорить только после оценки юристов

СЕГОДНЯ 07:28 2018-06-06T07:28:30+03:00

Министр энергетики сообщил, что правительство рассмотрит вопрос о поддержке газового холдинга в связи с арестом его зарубежных счетов

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Министр энергетики России Александр Новак, отвечая на вопросы журналистов о возможности государственной поддержки «Газпрома» в связи с арестом его зарубежных активов по запросу «Нафтогаза», отметил что о какой-то конкретной помощи компании со стороны правительства можно будет говорить только после консультаций с юристами.

«Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», - приводит слова главы Минэнерго ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Киев добивается взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов по решениям Стокгольмского арбитража, а российский холдинг пытается их обжаловать.

Между тем, 5 июня «Нафтогаз» сообщил, что голландские власти удовлетворили ходатайство украинской стороны об аресте голландских активов «Газпрома» и дочерних предприятий компании в Нидерландах.

Кроме того, стало известно, что 30 мая швейцарские судебные приставы провели опись в офисе оператора газопровода «Северный поток» – компании Nord Stream AG.