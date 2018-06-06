Новак: О помощи «Газпрому» можно будет говорить только после оценки юристов
Министр энергетики России Александр Новак, отвечая на вопросы журналистов о возможности государственной поддержки «Газпрома» в связи с арестом его зарубежных активов по запросу «Нафтогаза», отметил что о какой-то конкретной помощи компании со стороны правительства можно будет говорить только после консультаций с юристами.
«Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка, и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», - приводит слова главы Минэнерго ТАСС.
Как ранее писал сайт kp.ru, Киев добивается взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов по решениям Стокгольмского арбитража, а российский холдинг пытается их обжаловать.
Между тем, 5 июня «Нафтогаз» сообщил, что голландские власти удовлетворили ходатайство украинской стороны об аресте голландских активов «Газпрома» и дочерних предприятий компании в Нидерландах.
Кроме того, стало известно, что 30 мая швейцарские судебные приставы провели опись в офисе оператора газопровода «Северный поток» – компании Nord Stream AG.