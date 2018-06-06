2018-06-06T14:00:55+03:00
Экономика

Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на бензин и дизтопливо

По заверениям первого зампреда регулятора Ксении Юдаевой, на это сейчас работают все принятые правительством меры
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Центробанк спрогнозировал стабилизацию цен на топливо в РоссииЦентробанк спрогнозировал стабилизацию цен на топливо в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Центробанке считают, что ситуация с резким повышением цен на бензин и дизельное топливо в России должна очень скоро стабилизироваться. Об этом рассказала первый зампред главы регулятора Ксения Юдаева. Со слов чиновника, на это в настоящее время работают все принятые правительством страны меры.

«Что касается цен на бензин, то там наблюдаются достаточно серьёзные изменения. Сейчас, по всей видимости, ситуация будет стабилизироваться по нескольким причинам. Все факторы, которые вели к такому очень быстрому росту цен на бензин, сейчас работают на его стабилизацию», — отметила первый зампред Банка России.

Среди принятых мер Юдаева перечислила — снижение налоговой составляющей, прекращение роста цены на нефть на международных рынках, а также стабилизация валютного курса рубля на межбанке.

В мае 2018 года цены на топливо в России поднялись в среднем на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении стоимость бензина и дизтоплива суммарно увеличилась на 7,2%.

30 мая вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак встретился с представителями «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и еще ряда отечественных нефтяных компаний. В результате переговоров кабмин и нефтяники договорились о стабилизации цен на топливо и фиксирование их на уровне майских показателей.

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