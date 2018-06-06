Россия запретила въезд в страну эстонским политикам-русофобам

6 Июнь 14:11 2018-06-06T14:11:27+03:00

Подобная участь в скором времени ожидает Литву, заявили в российском МИД

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Российская Федерация запретила въезд в страну ряду политиков из Эстонии, которые были замечены в откровенно русофобское риторике. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Таким образом, Москва отреагировала на недавний недружественный шаг официального Таллина, который запретил въезд в страну 49 россиянам из так называемого списка Магнитского.

"Упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям. В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии", — отмечается в тексте, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД добавили, что аналогичный ответ в ближайшем будущем последует в отношении Литовской республики.