2018-06-06T15:10:06+03:00
Звезды

В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры

Неизвестные преступники похитили часы и драгоценности
Екатерина БОЛГОВА
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Певица Шакира и футболист Жерар ПикеПевица Шакира и футболист Жерар ПикеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат ограбили дом защитника футбольного клуба "Барселона" и испанской сборной Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры.

Как пишет издание Marca, преступники похитили часы и драгоценности. Отмечается, что неизвестные действовали профессионально и не оставили следов. Сотрудники полиции не могут найти зацепок в этом деле. При этом во время ограбления злоумышленники не нанесли жилищу никакого ущерба.

Правоохранительным органам сообщили о произошедшем родители Жерара Пике. Они также помогали собирать доказательства, оценивать ущерб и составлять список пропавших ценностей.

В настоящее время Жерар Пике находится в расположении сборной Испании. Шакира сейчас на гастролях в Германии.

Как сообщал сайт kp.ru, в Краснодаре нарисовали портрет капитана сборной Испании Серхио Рамоса размером с девятиэтажку.

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