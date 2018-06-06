В Испании ограбили дом футболиста Пике и певицы Шакиры

6 Июнь 15:10 2018-06-06T15:10:06+03:00

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В испанском городе Эсплугес-де-Льобрегат ограбили дом защитника футбольного клуба "Барселона" и испанской сборной Жерара Пике и колумбийской певицы Шакиры.

Как пишет издание Marca, преступники похитили часы и драгоценности. Отмечается, что неизвестные действовали профессионально и не оставили следов. Сотрудники полиции не могут найти зацепок в этом деле. При этом во время ограбления злоумышленники не нанесли жилищу никакого ущерба.

Правоохранительным органам сообщили о произошедшем родители Жерара Пике. Они также помогали собирать доказательства, оценивать ущерб и составлять список пропавших ценностей.

В настоящее время Жерар Пике находится в расположении сборной Испании. Шакира сейчас на гастролях в Германии.

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