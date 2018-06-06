2018-06-06T15:47:59+03:00
Общество

В МЧС предупредили о грядущих заморозках в Московской области

В ночь на 7 июня столбик термометра в отдельных районах Подмосковья опустится ниже нулевой отметки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В ночь на 7 июня Подмосковье не по летнему подморозитВ ночь на 7 июня Подмосковье не по летнему подморозитФото: Евгения ГУСЕВА
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7 июня в ночные и утренние часы в Московской области ожидаются заморозки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночные и утренние часы 7 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус 2 до 0 градусов», — приводит агентство «Москва» сообщение МЧС.

В ведомстве попросили жителей Москвы и области по возможности оставаться дома. А водителей - быть предельно внимательными на дорогах.

Напомним, что уже третьи сутки в Москве и области сохраняется введенных желтый уровень погодной опасности.

Погода в столичном регионе существенно испортилась в начале недели. Причиной резкого похолодания стал подошедший с севера циклон из Скандинавии, который принес в Москвы грозовые дожди с усилением ветра, местами до шквалистого.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, днем, 6 июня, температура в столичном регионе не подымется выше плюс 13 градусов, местами ожидаются небольшой дождь и сильный ветер.

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