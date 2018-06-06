Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке

6 Июнь 16:00 2018-06-06T16:00:57+03:00

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В среду, 6 июня, стало известно, что в минувший вторник командир подразделения ополчения Донецкой народной республики (ДНР) «Спарта» Владимир Жога с позывным Воха попал в серьезное ДТП.

Авария произошла около 13:20 в районе площади Свободы в Донецке. По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter перестроился перед мотоциклом, на котором Жога ехал вместе со своей девушкой.

Как отметил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, в результате аварии командир «Спарты» попал в реанимацию, а его спутница погибла. «Он попал в ДТП вчера, сейчас находится в реанимации», - сказал Басурин РИА Новости.

Напомним, Владимир Жога возглавил подразделение «Спарта» вооруженных сил (ВС) Донецкой народной республики после гибели комбата Арсена Павлова, более известного как Моторола. Как сообщал сайт kp.ru, Моторола погиб в октябре 2016 года в результате теракта: тогда сработало взрывное устройство, которое было заложено в лифте его дома.