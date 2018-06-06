2018-06-06T16:00:57+03:00
Политика

Преемник Моторолы попал в реанимацию после серьезного ДТП в Донецке

Речь идет о действующем командире батальона ДНР «Спарта» Владимире Жоге
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments34
Владимир Жога (позывной Воха)Владимир Жога (позывной Воха)Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

В среду, 6 июня, стало известно, что в минувший вторник командир подразделения ополчения Донецкой народной республики (ДНР) «Спарта» Владимир Жога с позывным Воха попал в серьезное ДТП.

Авария произошла около 13:20 в районе площади Свободы в Донецке. По предварительной версии, водитель Mercedes-Benz Sprinter перестроился перед мотоциклом, на котором Жога ехал вместе со своей девушкой.

Как отметил замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, в результате аварии командир «Спарты» попал в реанимацию, а его спутница погибла. «Он попал в ДТП вчера, сейчас находится в реанимации», - сказал Басурин РИА Новости.

Напомним, Владимир Жога возглавил подразделение «Спарта» вооруженных сил (ВС) Донецкой народной республики после гибели комбата Арсена Павлова, более известного как Моторола. Как сообщал сайт kp.ru, Моторола погиб в октябре 2016 года в результате теракта: тогда сработало взрывное устройство, которое было заложено в лифте его дома.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Западные СМИ назвали вооруженный «Кинжалом» МиГ-31 «убийственным» самолетом
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном