2018-06-06T16:32:32+03:00
Спорт

Мария Шарапова проиграла Мугурусе и покинула "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка проигала испанке в двух партиях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Шарапова завершила выступления в Париже.Мария Шарапова завершила выступления в Париже.Фото: REUTERS
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В среду, 6 июня, в Париже прошел поединок четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису. Мария Шарапова встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой. Наша теннисистка была посеяна по 28 номером на этом турнире и в поединке на стадии четвертьфинала завершила свои выступления.

Итог поединка, который длился 1 час и 10 минут - 6:2, 6:1 в пользу Мугурусы. Теперь испанская теннисистка, третья ракетка мира, сыграет в следующем раунде соревнований с победительницей пары Симона Халеп (Румыния, 1-я сеяная) - Ангелика Кербер (Германия, 12).

Напомним, что в прошлом раунде Мария Шарапова должна была сыграть встречу с американкой Сереной Уильямс. Но та отказалсь от борьбы из-за травмы.

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