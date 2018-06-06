2018-06-06T16:43:47+03:00
Политика

Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Минфина Украины

Премьер-министр объяснил это решение конфликтом, который Александр Данилюк спровоцировал на заседании правительства
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Глава правительства Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде уволить министра финансов Александра Данилюка.

На своей странице в Facebook Гройсман заявил, что Данилюк спровоцировал конфликт на заседании кабинета министров. Кроме того, по словам премьера, глава Минфина распространял искаженные сведения среди международных партнеров Украины в преддверии важных для страны переговоров с Евросоюзом.

"В условиях тех вызовов, которые перед нами стоят, вопрос смены главы министерства финансов нужно решить безотлагательно", — считает Гройсман.

Напомним, ранее на заседании правительства министр финансов потребовал назначить своего советника Яну Бугримову на пост замеминистра по вопросам таможенной политики. Гройсман не поддержал эту идею, из-за чего Данилюк покинул заседание.

Кроме того, он написал обращение послам "Большой семерки", в котором заявил, что имеет право формировать команду без согласования с главой правительства и президентом страны.

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