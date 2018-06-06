2018-06-06T17:32:09+03:00
Происшествия

В центре Москвы загорелась кровля пятиэтажного здания

Спасатели проверят информацию о возгорании [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Очевидцы сообщили о пожаре в центре МосквыОчевидцы сообщили о пожаре в центре МосквыФото: Мария ГОРЕЛОВА
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В среду, 6 июня, загорелась кровля пятиэтажного здания старой постройки в центре Москвы. Спасатели проверяют информацию, площадь пожара уточняется.

"Поступила информация о возгорании кровли здания по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1", — сообщил источник в экстренных службах столицы.

По информации представителя столичного главка МЧС, сообщается о возгорании на крыше пятиэтажного дома старой постройки, передает РИА Новости.

По указанному адресу на улице Большая Дмитровка в Москве расположен Дом педагогической книги. Очевидцы сообщают о клубах белого дома, который идет с крыши здания.

К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту возгорания, в настоящее время проводится разведка. Движение по Большой Дмитровке перекрыто от Кузнецкого моста до Страстного бульвара.О пострадавших информация не поступала.

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