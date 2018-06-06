Андрей Бабиш переназначен премьер-министром Чехии

6 Июнь 18:10 2018-06-06T18:10:20+03:00

По словам чешского президента Милоша Земана, он ожидает список кандидатов в состав нового правительства после 15 июня

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В среду, 6 июня, повторно переназначили премьер-министром Чехии лидера политического движения "Акция недовольных граждан", миллиардера Андрея Бабиша.

"Поздравляю вас с назначением премьером и прошу представить мне список правительства", - заявил на торжественной церемонии в Пражском граде президент Чехии Милош Земан.

Он отметил, что рассчитывает получить список кандидатов в состав нового правительства после 15 июня. К этому сроку закончится внутрипартийный референдум в Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), с которой АНО планирует сформировать правительственную коалицию.

"Я буду ждать итоги референдума (в ЧСДП). Они будут известны 15 июня, и я сразу же попрошу президента назначить мне встречу. Буду стараться сделать это как можно быстрее", - сказал Бабиш.

По словам Земана, он не сомневается в возможности получения новым кабмином доверия у депутатов нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что не должна повториться ситуация декабря прошлого года, когда высший законодательный орган не стал поддерживать первое правительство Бабиша, составленному из представителей АНО, передает ТАСС.