2018-06-06T18:37:23+03:00
В мире

Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном

Об этом сообщается в письме главе американского Минфина Стивену Мнучину
Екатерина БОЛГОВА
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Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
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Главы Минфина и МИД Франции, Германии, Великобритании и Европейского союза предупредили министра финансов США Стивена Мнучина, что возможные вторичные санкции Вашингтона против Тегерана подрывают усилия европейских стран по сохранению ядерного соглашения с Ираном.

"Американские вторичные санкции в их текущем состоянии могут помешать Европейскому союзу продолжать постепенное снятие санкций в отношении Ирана", — говорится в письме министров Мнучину, передает издание Wall Street Journal.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка была заключена с Тегераном "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Американский лидер также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых ранее было приостановлено. Европейские партнеры заявили, что планируют соблюдать условия сделки с Ираном.

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