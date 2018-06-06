2018-06-06T19:30:37+03:00
Политика

Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России

Об этом объявил глава организации, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов
Екатерина БОЛГОВА
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Анатолий Сердюков. Фото: Стоян Васев/ТАССАнатолий Сердюков. Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России (СМР). Об этом объявил глава организации, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

"Решение принято", — сказал Сергей Чемезов после голосования членов Союза машиностроителей. Затем Сердюкову вручили удостоверение члена бюро, передает РИА Новости.

В бюро центрального совета СМР входят руководители российских оборонных и промышленных предприятий, политики, ученые, бизнесмены и банкиры. Так, в его состав входят представители «Уралвагонзавода», «АвтоВАЗа», «Рособоронэкспорта» и других компаний.

Анатолий Сердюков возглавлял Минобороны с февраля 2007 года по ноябрь 2012 года.

Напомним, в конце мая Сердюков дал первое за шесть лет интервью. Он заявил, что в России 10 тысяч генералов в отставке, 7 тысяч из них в Москве.

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