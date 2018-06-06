В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ

6 Июнь 20:35 2018-06-06T20:35:26+03:00

По информации местных властей, для начала процедуры экстрадиции ожидается поступление документов из России

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В болгарском городе Варна суд арестовал 59-летнего москвича М. К. по запросу местной прокуратуры. Как сообщается в заявлении пресс-центра прокуратуры Варны, россиянин разыскивается Интерполом по решению Хорошевского районного суда города Москвы.

«Россиянин был идентифицирован и задержан в аэропорту Варны 1 июня. Судебные власти России разыскивают его по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах», - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что россиянина обвиняют в незаконном присвоении имущества на сумму 74 млн рублей с декабря 2015 года по январь 2016 года. В настоящее время он арестован на 40 суток.

«В период временного задержания мы ждем документы из России, чтобы начать процедуру его экстрадиции», - отмечается в сообщении. Судебное решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

По информации генерального консульства РФ в Варне, дипломатическая помощь россиянину пока не требуется.

«Арестованный гражданин России за консульской помощью к нам не обращался», - сказала вице-консул Александра Дергачева, передает ТАСС.