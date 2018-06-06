В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Огонь с кровли Дома педагогической книги в центре Москвы перекинулся на крышу соседнего здания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
«Продолжалась проливка крыши и огонь частично перекинулся на мансарду соседнего здания из-за того, что одна из стен была установлена с нарушением требований пожарной безопасности», - сообщили Радио «Комсомольская правда» в московском главке МЧС.
Площадь пожара не уточняется, но, известно, что повышенный ранг не объявлялся.
Напомним, ранее в среду, 6 июня, стало известно о пожаре на крыше Дома педагогической книги на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Возгорание началось пятиэтажном здании старой постройки.
Прибывший на место происшествия заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов заявил, что существует угроза обрушения конструкций в горящем здании.
"Существует угроза обрушения, но пока нам удается этого избежать", - сказал он журналистам.
Пожар_2.