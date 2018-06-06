2018-06-06T21:04:11+03:00
Происшествия

В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома

МЧС предупредило об угрозе обрушения перекрытий в здании на Большой Дмитровке [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Пожар в Доме педагогической книги продолжается уже несколько часовПожар в Доме педагогической книги продолжается уже несколько часовФото: скрин с видео
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Огонь с кровли Дома педагогической книги в центре Москвы перекинулся на крышу соседнего здания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Продолжалась проливка крыши и огонь частично перекинулся на мансарду соседнего здания из-за того, что одна из стен была установлена с нарушением требований пожарной безопасности», - сообщили Радио «Комсомольская правда» в московском главке МЧС.

Площадь пожара не уточняется, но, известно, что повышенный ранг не объявлялся.

Напомним, ранее в среду, 6 июня, стало известно о пожаре на крыше Дома педагогической книги на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. Возгорание началось пятиэтажном здании старой постройки.

Прибывший на место происшествия заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов заявил, что существует угроза обрушения конструкций в горящем здании.

"Существует угроза обрушения, но пока нам удается этого избежать", - сказал он журналистам.

Пожар_2.

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