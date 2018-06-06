«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8

6 Июнь 21:26 2018-06-06T21:26:46+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал вопрос возвращения России в «большую восьмерку».

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала невозможным присоединение России к «большой семерке».

«Западные страны не рассматривают такой возможности, а с другой стороны — и Россия не заинтересована в участии в «большой восьмерке» в ее нынешнем виде», — сказал Пушков.

По его словам, Россия ранее неоднократно подвергалась критике своих коллег по G8.

«Идти в клуб, где семь или как минимум шесть игроков играют против тебя, не имеет никакого смысла, а быть постоянным объектом критики недостойно такой великой страны, как Россия», — отметил сенатор.

Он добавил, что «большая семерка» сейчас представляет собой «клуб друзей Америки» и во многом является «атавизмом прошлого века». По мнению Пушкова, в 2005 году произошла незаметная революция, в результате развивающиеся страны начали производить больше товаров и услуг, чем развитые. Сенатор считает, что в 2020 году страны БРИКС по совокупному объему валового продукта обгонят «большую восьмерку», передает ФАН.

С инициативой вновь присоединить Россию к «большой семерке» в качестве противовеса США ранее выступила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.