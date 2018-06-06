«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост

6 Июнь 21:50 2018-06-06T21:58:32+03:00

По мнению депутата Госдумы, актеру не нужно заниматься политикой и думать о судьбе 3 миллионов крымчан

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Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала предложение актера Михаила Ефремова отдать Крымский мост Украине.

"Уж точно не этому человеку стоит заниматься политикой и думать о судьбе около 3 миллионов человек, проживающих в Крыму и Севастополе, отстоявших свою Родину и память предков, за которую мы все рисковали жизнью, а некоторые погибли", — сказала Поклонская.

По ее словам, жители Крыма оценивают такие высказывания как пустую трескотню человека, далекого от понимания смысла слов порядочности, чести и Родины.

"Я горжусь Крымом и Севастополем, каждым человеком, проживающим у нас, а всем желающим "сдать", "продать", "купить", "обменять", "захватить" Крым скажу одно: расслабьтесь, дышите глубже и даже не мечтайте…", — добавила Поклонская, передает РИА Новости.

Напомним, в интервью Юрию Дудю Ефремов заявил, что Москва должна отдать Киеву Крымский мост, чтобы "помириться с Украиной". По его словам, "нам надо разбираться с Украиной именно деньгами", разрешив ей собирать плату за проезд по мосту.