Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
Депутат от "Единой России" Татьяна Цыбизова рассказала, что Минэкономразвития готовит блок непопулярных решений. По ее словам, об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин на встрече с депутатами от фракции.
"Но был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений", — заявила Цыбизова по итогам заседания внутрифракционной группы. Она подчеркнула, что с таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Орешкин.
Цыбизова добавила, что конкретные сроки принятия решений и их направление не уточнялись, передает РИА Новости.
Как сообщал сайт kp.ru, ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что рост цен на бензин в нашей стране в 2018 году может превысить инфляцию. Однако, как подчеркнули в ведомстве, вклад этого подорожания в повышение инфляции будет небольшим.