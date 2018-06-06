2018-06-06T22:03:09+03:00
Экономика

Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»

По словам Татьяны Цыбизовой, об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин на встрече с депутатами от «Единой России»
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Фото: Екатерина Штукина/ТАССГлава Минэкономразвития Максим Орешкин. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Депутат от "Единой России" Татьяна Цыбизова рассказала, что Минэкономразвития готовит блок непопулярных решений. По ее словам, об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин на встрече с депутатами от фракции.

"Но был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений", — заявила Цыбизова по итогам заседания внутрифракционной группы. Она подчеркнула, что с таким заявлением выступил министр экономического развития Максим Орешкин.

Цыбизова добавила, что конкретные сроки принятия решений и их направление не уточнялись, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в Минэкономразвития РФ заявили, что рост цен на бензин в нашей стране в 2018 году может превысить инфляцию. Однако, как подчеркнули в ведомстве, вклад этого подорожания в повышение инфляции будет небольшим.

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