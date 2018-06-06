2018-06-06T22:10:19+03:00
Экономика

Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года

По данным регулятора, в этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования
Екатерина БОЛГОВА
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Банк России не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 годаБанк России не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В прогнозе на 2019-2021 годы Банк России не исключает сохранения санкций в отношении РФ.

«В рамках трехлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранение введенных санкционных ограничений», - сообщается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы».

Отмечается, что в таких условиях важной задачей «является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен».

Как один из участников мирового финансового рынка Банк России планирует продолжить процесс интеграции финансовой системы России в мировую. При этом регулятор планирует развивать сотрудничество с ведущими финансовыми организациями мира.

«Это позволит привнести лучшие практики на отечественный финансовый рынок, повысить его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, обеспечить сопоставимую регуляторную нагрузку, создать условия для привлечения в российскую экономику долгосрочных инвесторов», - говорится в сообщении ЦБ.

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