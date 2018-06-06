Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Киевский горсовет потребовал от "Нафтогаза Украины" возобновить подачу газа коммунальным предприятиям для восстановления горячего водоснабжения, пригрозив санкциями.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы требуем от "Нафтогаза Украины" безотлагательно заключить договора с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" по поставкам природного газа", — сообщила пресс-служба столичной администрации.
Отмечается, что соответствующий запрос главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву подписали главы всех депутатских фракций. По данным горсовета, из-за действий "Нафтогаза" без горячей водоснабжения остаются три тысячи домов.
"Будем прибегать к радикальным действиям. Если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации", — сказал заместитель мэра Киева Владимир Прокопов, передает РИА Новости.
Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что не будут подписывать контракт на поставках газа с предприятием "Киевтеплоэнерго", пока городская администрация не закроет задолженность в 4,8 миллиарда гривен.