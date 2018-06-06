2018-06-06T22:25:03+03:00
Политика

Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"

Мэрия украинской столицы требует возобновить подачу газа коммунальным предприятиям для восстановления горячего водоснабжения
Екатерина БОЛГОВА
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В Киеве пригрозили отключить коммуникации "Нафтогазу"В Киеве пригрозили отключить коммуникации "Нафтогазу"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киевский горсовет потребовал от "Нафтогаза Украины" возобновить подачу газа коммунальным предприятиям для восстановления горячего водоснабжения, пригрозив санкциями.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы требуем от "Нафтогаза Украины" безотлагательно заключить договора с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" по поставкам природного газа", — сообщила пресс-служба столичной администрации.

Отмечается, что соответствующий запрос главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву подписали главы всех депутатских фракций. По данным горсовета, из-за действий "Нафтогаза" без горячей водоснабжения остаются три тысячи домов.

"Будем прибегать к радикальным действиям. Если надо, будем ночевать под "Нафтогазом". Если придется, отключим им коммуникации", — сказал заместитель мэра Киева Владимир Прокопов, передает РИА Новости.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что не будут подписывать контракт на поставках газа с предприятием "Киевтеплоэнерго", пока городская администрация не закроет задолженность в 4,8 миллиарда гривен.

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