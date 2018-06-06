2018-06-06T23:03:21+03:00
Политика

В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным

По словам члена ЦИК Василия Лихачева, доклад свидетельствует, что используемая Бюро методология "не позволяет учитывать все реалии и давать глубокий, объективный анализ"
Екатерина БОЛГОВА
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В ЦИК сочли доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективнымВ ЦИК сочли доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективнымФото: Мария АНАНОВА
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Член Центризбиркома РФ, экс-постпред России при ЕС Василий Лихачев заявил, что доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о наблюдении за выборами президента РФ во многом необъективен.

"Общая позиция - документ несбалансированный, в существенной части необъективный", - сказал Лихачев.

По его словам, доклад свидетельствует, что используемая БДИПЧ методология "не позволяет учитывать все реалии и давать глубокий, объективный анализ".

Он отметил, что критика БДИПЧ, в частности, имеет отношение к применению административного ресурса. "ЦИК постоянно боролся против этого", - подчеркнул Лихачев.

Член ЦИК также обратил внимание на тезис БДИПЧ о непрозрачном процессе рассмотрения жалоб в комиссии. Он отметил, что на прошедших выборах жалоб было значительно меньше, чем раньше.

"И все решения, которые принимали судебные инстанции, были доступны для анализа, продвижения дальнейшей судебной защиты, кассации и т. д.", - добавил он, передает ТАСС.

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