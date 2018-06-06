Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра

6 Июнь 23:16 2018-06-06T23:16:44+03:00

Маневра предполагает отмену вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год в течение шести лет и другие меры

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Вице-премьер России Дмитрий Козак и представители нефтяной отрасли согласовали основные параметры налогового маневра. Он включает в себя отмену вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год за шесть лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщил участник совещания в правительстве.

Накануне глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что 6 июня члены кабмина рассмотрят вопрос налогового маневра.

"Были зафиксированы ключевые параметры налогового маневра в отрасли – отмена вывозных экспортных пошлин на нефть, снижение пошлин на 5% в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для НПЗ", — сообщил источник.

На совещании нефтяников с Козаком 30 мая отмечалось, что Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго уже согласовали равномерное завершение налогового маневра в нефтяной отрасли в 2019–2024 годах, передает РИА Новости.