2018-06-06T23:26:05+03:00
В мире

Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки

Глава Белого дома заявил, что США заключили множество невыгодных для страны торговых соглашений
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого домаПрезидент США Дональд Трамп выступает в Розовом саду Белого домаФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что до того как он стал президентом, Соединенные Штаты заключили множество невыгодных для страны торговых соглашений, их все надо срочно переписывать. В качестве примеров таких «плохих сделок» он назвал Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и Всемирную торговую организацию (ВТО).

«У нас худшие из всех когда-либо заключенных торговых сделок, и сейчас мы собираемся достигнуть справедливых торговых соглашений», - заявил американский лидер.

«NAFTA – это бедствие, ВТО – это бедствие», - подчеркнул он.

Президент добавил, что может бесконечно перечислять «крайне несправедливые по отношению к стране, рабочим и компаниям» сделки. По его словам, «мы в кратчайшие сроки вносим в них коррективы». Он также отметил, что благодарен министру торговли Уилбуру Россу, который успешно «пересмотрел условия многих сделок», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Трамп настаивает на пересмотре условий NAFTA с самого начала своего президентства.

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