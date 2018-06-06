Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что до того как он стал президентом, Соединенные Штаты заключили множество невыгодных для страны торговых соглашений, их все надо срочно переписывать. В качестве примеров таких «плохих сделок» он назвал Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и Всемирную торговую организацию (ВТО).
«У нас худшие из всех когда-либо заключенных торговых сделок, и сейчас мы собираемся достигнуть справедливых торговых соглашений», - заявил американский лидер.
«NAFTA – это бедствие, ВТО – это бедствие», - подчеркнул он.
Президент добавил, что может бесконечно перечислять «крайне несправедливые по отношению к стране, рабочим и компаниям» сделки. По его словам, «мы в кратчайшие сроки вносим в них коррективы». Он также отметил, что благодарен министру торговли Уилбуру Россу, который успешно «пересмотрел условия многих сделок», передает ТАСС.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, Трамп настаивает на пересмотре условий NAFTA с самого начала своего президентства.