В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины

6 Июнь 23:38 2018-06-06T23:38:34+03:00

Педро Санчес в среду сообщил о составе своего кабинета королю Фелипе VI

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В новом правительстве Испании премьера Педро Санчеса большинство министерских постов заняли женщины. Об этом он объявил на пресс-конференции после того, как представил состав своего кабинета королю Фелипе VI. Из 17 постов министров 11 заняли женщины. По словам Санчеса, это свидетельствует о том, что приоритетом правительства будет обеспечение равноправия между мужчинами и женщинами.

"Хочу поблагодарить людей, которые войдут в команду, что они приняли предложение, чтобы служить стране и гражданам", — сказал Санчес.

Он отметил, что новый состав кабмина "должен противостоять вызовам XXI века", среди которых терроризм, коррупции, организованная преступность.

Так, заместителем главы правительства стала Кармен Кальво. Министром экономики назначена бывший член Еврокомисии, мать четверых детей Надия Кальвиньо. Министром финансов стала Мария Хесус Монтеро, которая была советник по финансам правительства Андалусии. Министром обороны назначена Маргарита Роблес, министром юстиции - Долорес Дельгадо, передает РИА Новости.