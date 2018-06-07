2018-06-07T03:19:17+03:00
Общество

ЦБ считает, что современная молодежь подрывает основы пенсионной системы

По мнению экспертов, молодые люди тратят деньги на удовольствия, не думая о будущем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments183
Центробанк назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системыЦентробанк назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Нынешняя молодежь живет так, что может подорвать основы существующей в стране пенсионной системы, деньги копит, но тратит неправильно, не думая о будущем. Так считают авторы доклада Центрального Банка России «Основные направления финансового рынка на период 2019 – 2021 годов».

«Прогресс цифрового мира привел к появлению целого поколения, проводящего большую часть своего времени в режиме онлайн», - сетуют авторы документа.

Отмечается, что представители «поколения Y» (то есть, люди, родившиеся в 1980 – 2000 годах) активно копят деньги, но используют их для получения «качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу». Поэтому есть «риск недостаточного пенсионного накопления», «ведущего к возможным финансовым ограничениям в позднем возрасте».

Кроме того, по мнению экспертов Центробанка, молодежь в эпоху развитых IT-технологий не очень заинтересована в обладании частной собственностью, что может негативно сказаться на росте экономики.

В ЦБ делают вывод: в итоге такая «нерациональная» тактика, серьёзно влияющая на баланс сбережений «поколения Y», может подорвать устойчивость существующей модели пенсионной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как именно россиянам повысят пенсионный возраст

Совещания на эту тему проходят чуть ли не каждую неделю. Пока согласия среди ведомств нет. Все понимают, что повышать нужно, но конкретные параметры не определены. Тем не менее, как сообщают источники «КП», в некоторых нюансах мнения властей сошлись. Правительство обсуждает три варианта реформы (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бывший тренер сборной Украины вошел в штаб московского "Спартака"
Путин пообещал, что новейшее оружие поступит на вооружение в срок
«Важная и благородная миссия»: Путин заявил, что вывод наших военных из Сирии пока не планируется
Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
Путин: мы должны пойти по пути либерализации получения российского гражданства
Макрон выдвинул Трампу требования для подписания декларации G7‍
Набиуллина: Центробанк не намерен повышать ключевую ставку
Путин заявил, что своей криптовалюты у России быть не может
Путин о проблеме пострадавших от наводнения: необходимо взаимодействие между федеральными и региональными властями
Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины
Путин о реновации в Москве: вокруг программы было много споров, но основные вопросы уже сняты
Руководство "Евровидения" отказывается проводить песенный конкурс в Иерусалиме
Путин: Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%
Глава МИД Армении ждет новых встреч с Россией на высшем уровне
Путин о проблеме обманутых дольщиков: Нужно отказаться от использования средств граждан в строительстве
Путин: разработки российских ученых нуждаются в поддержке - это безусловно
Роскомнадзор готов ответить Британии на ограничение деятельности RT
Путин о пенсионной реформе: кабмин уже готовит меры для значительного повышения доходов пенсионеров
Путин признался, что часто смеется над собой
«Проблема острая»: Путин прокомментировал закрытие больниц в регионах
Несколько высокопоставленных белорусских чиновников задержаны за взятки
Путин: мы ставим перед собой задачу выйти на показатель продолжительности жизни 80+
Центробанк увеличит страховые выплаты по банковским вкладам
«Пусть работает»: Путин прокомментировал слухи и разговоры о Мутко
Путин: у нас большие планы по освоению космического пространства
Правительство: авиасообщение с Дальневосточным регионом не будет облагаться НДС
Путин пообещал не блокировать Instagram и YouTube в России