ЦБ считает, что современная молодежь подрывает основы пенсионной системы

СЕГОДНЯ 02:59 2018-06-07T03:19:17+03:00

По мнению экспертов, молодые люди тратят деньги на удовольствия, не думая о будущем

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Нынешняя молодежь живет так, что может подорвать основы существующей в стране пенсионной системы, деньги копит, но тратит неправильно, не думая о будущем. Так считают авторы доклада Центрального Банка России «Основные направления финансового рынка на период 2019 – 2021 годов».

«Прогресс цифрового мира привел к появлению целого поколения, проводящего большую часть своего времени в режиме онлайн», - сетуют авторы документа.

Отмечается, что представители «поколения Y» (то есть, люди, родившиеся в 1980 – 2000 годах) активно копят деньги, но используют их для получения «качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу». Поэтому есть «риск недостаточного пенсионного накопления», «ведущего к возможным финансовым ограничениям в позднем возрасте».

Кроме того, по мнению экспертов Центробанка, молодежь в эпоху развитых IT-технологий не очень заинтересована в обладании частной собственностью, что может негативно сказаться на росте экономики.

В ЦБ делают вывод: в итоге такая «нерациональная» тактика, серьёзно влияющая на баланс сбережений «поколения Y», может подорвать устойчивость существующей модели пенсионной системы.

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