Глава FIFA: Россия на 100% готова к ЧМ – 2018 по футболу

СЕГОДНЯ 03:31 2018-06-07T03:41:58+03:00

Инфантино уверен, что Чемпионат мира по футболу в России пройдет в доброжелательной атмосфере

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Чемпионат мира по футболу – 2018 в России пройдет в доброжелательной и гостеприимной атмосфере, организаторы турнира сделали для этого все возможное, уверен президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

«Россия на 100 процентов готова к проведению чемпионата, весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано», - сказал он в интервью, распространенном пресс-службой Федерации.

Глава FIFA также выразил уверенность, что безопасность во время Чемпионата мира тоже будет организована на самом высоком уровне. По его словам, российские власти «усиленно работали в этой сфере совместно с правительствами других стран, чтобы предупредить возможные нарушения», передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, матчи главного футбольного турнира будут проходить в одиннадцати городах нашей страны с 14 июня по 15 июля. ЧМ откроется матчем Россия – Саудовская Аравия на стадионе «Лужники» в Москве.

А пока футболисты и болельщики только готовятся к соревнованиям, исследователи пытаются предугадать, чья сборная победит в нынешнем чемпионате мира. Так, австрийские ученые-экономисты из университета Инсбрука, собрав и проанализировав данные 26 ведущих букмекерских фирм мира, объявили, что круг потенциальных победителей с прошлого ЧМ не изменился.

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