Порошенко: Кира Муратова — чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха

СЕГОДНЯ 04:33 2018-06-07T04:42:22+03:00

Кира Муратова умерла в возрасте 83 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко в ночь на четверг, 7 июня, выразил искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества кинорежиссера Киры Муратовой.

«Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха. Её взгляду на этот мир аплодировали самые требовательные критики. Её талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить с ней в одно время было большой честью», - написал он на своей странице в Facebook.

«Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах», - добавил Порошенко.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, о смерти известного украинского и советского режиссера и сценариста Киры Муратовой на 84 году жизни рассказал журналистам ее муж, одесский художник Евгений Голубенко.

Последними работами Киры Георгиевны в кино стали драмы «Мелодия для шарманки» (2009) и «Вечное возвращение» (2012).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мои фильмы — это мои линии лица, мои страсти, мои страхи». Так говорила Кира Муратова

6 июня ушла из жизни Кира Муратова - ярчайший кинорежиссер, сценарист, актриса. Ей было 83 года и за ее плечами - множество фильмов, вошедших в копилку кинематографа: «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Настройщик», «Мелодия для шарманки» , «Вечное возвращение»...

Мы вспоминаем цитаты Киры Муратовой из интервью разных лет (подробности).