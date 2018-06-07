Порошенко: Кира Муратова — чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха
Президент Украины Петр Порошенко в ночь на четверг, 7 июня, выразил искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества кинорежиссера Киры Муратовой.
«Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха. Её взгляду на этот мир аплодировали самые требовательные критики. Её талант отмечали на самых престижных кинофестивалях. Жить с ней в одно время было большой честью», - написал он на своей странице в Facebook.
«Светлая память о Кире Муратовой останется в наших сердцах», - добавил Порошенко.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, о смерти известного украинского и советского режиссера и сценариста Киры Муратовой на 84 году жизни рассказал журналистам ее муж, одесский художник Евгений Голубенко.
Последними работами Киры Георгиевны в кино стали драмы «Мелодия для шарманки» (2009) и «Вечное возвращение» (2012).
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6 июня ушла из жизни Кира Муратова - ярчайший кинорежиссер, сценарист, актриса. Ей было 83 года и за ее плечами - множество фильмов, вошедших в копилку кинематографа: «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Настройщик», «Мелодия для шарманки» , «Вечное возвращение»...
Мы вспоминаем цитаты Киры Муратовой из интервью разных лет (подробности).