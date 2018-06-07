Извержение вулкана Фуэго в Гватемале: Число жертв возросло до 99

СЕГОДНЯ 05:40 2018-06-07T05:43:52+03:00

Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали почти 100 человек Фото: REUTERS

Еще порядка 200 человек считаются пропавшими без вести [видео]

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В Гватемале продолжаются поисково-спасательные работы после сильнейшего извержения вулкана Фуэго. По данным к утру четверга, 7 июня, подтверждена гибель 99 человек, еще около 200 считаются пропавшими без вести, сообщает Publinews Guatemala со ссылкой на данные местных спасателей.

Ранее стало известно, что обнаружили 75 тел погибших. Как сообщал сайт kp.ru, извержение вулкана Фуэго началось в воскресенье, 3 июня. Власти страны эвакуировали из опасного района свыше трех тысяч местных жителей, в том числе и из популярного среди туристов города Антигуа, закрыт аэропорт.

Все окрестности вокруг Фуэго покрыты толстым слоем вулканической пыли, работы по расчистке завалов очень затруднены из-за грязи и смога. По данным Управления по предупреждению стихийных бедствий Гватемалы, последствия извержения вулкана так или иначе затронули около двух миллионов жителей страны.

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