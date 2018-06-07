2018-06-07T06:08:51+03:00
В мире

Первые четыре американских F-35B прибыли в Англию

Самолеты из США приземлились на базе Королевских ВВС Мархэм в графстве Норфолк
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Истребители пятого поколения F-35B на британской военной базе Мархэм. Фото: Twitter@Ministry of DefenceИстребители пятого поколения F-35B на британской военной базе Мархэм. Фото: Twitter@Ministry of Defence
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Вечером в среду, 7 июня, первые четыре многоцелевых истребителя пятого поколения F-35B, купленных Великобританией у Соединенных Штатов, приземлились на базе Королевских Военно-воздушных сил Мархэм в графстве Норфолк на востоке Англии. Об этом сообщило британское министерство обороны на своем официальном сайте.

«Передовые истребители, которые теперь принадлежат Британии, прибыли в свой новый дом в Норфолке. Они коснулись земли этим вечером после трансатлантического перелета из США», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пополнившие британские ВВС «ультрасовременные самолеты» прибыли в Англию на два месяца раньше запланированного срока.

Между тем, как ранее писал сайт kp.ru, Вашингтон продал Великобритании, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

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