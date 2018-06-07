Сенаторы США предлагают запретить Трампу вводить пошлины без разрешения конгресса

СЕГОДНЯ 06:54 2018-06-07T07:10:43+03:00

Американский сенатор-республиканец от штата Теннеси Боб Коркер был одним из самых активных сторонников Дональда Трампа во время предвыборной президентской кампании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Американский сенатор-республиканец от штата Теннеси Боб Коркер с группой коллег-единомышленников представили законопроект, в котором предлагается ограничить право президента США вводить таможенные пошлины и другие ограничения на ввоз товаров без разрешения конгресса.

Кроме того, Боб Коркер, который во времена предвыборной президентской кампании был одним из самых активных сторонников Дональда Трампа, теперь вместе с товарищами призывает проверить законность решения главы Белого дома ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Сенаторы подчеркивают, что они очень сомневаются в том, что такие меры можно объяснить интересами национальной безопасности страны. По их мнению, новые пошлины ведут к торговой войне, передает CNBC.

К слову, в прошлом году бывший соратник обвинил Трампа в безответственности и заявил, что из-за его «безрассудности» может начаться Третья мировая война.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, с 23 марта США ввели новые пошлины в размере 25% на стали и 10% на алюминий для всех стран, поставляющих продукцию в США. Но до 1 июня отсрочку по этому вопросу получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Южная Корея и страны Евросоюза.

Однако теперь новые тарифы действуют и для них. Страны ЕС договорились действовать «единым фронтом» и пообещали Вашингтону «жесткий ответ». Дональд Трамп заявил, что Штаты в торговых войнах могут только выиграть.