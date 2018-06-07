Погода в Москве на 7 июня 2018 года: ожидается небольшой дождь и до +16 градусов

СЕГОДНЯ 06:56 2018-06-07T06:56:59+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 7 июня 2018 года. Как и предупреждали специалисты, в начале этой недели в столицу пришло похолодание. Так, и в четверг воздух в городе прогреется лишь до +14…+16 градусов. При этом ожидается переменная облачность. Что касается осадков, то без них не обойдется: местами в мегаполисе пройдет небольшой дождь. Ветер же будет дуть северо-западный и западный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

А в ночь на пятницу, 8 июня, столбики термометров опустятся до +8…+10 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток также не исключены небольшие осадки.

Вообще, это лето будто испытываем москвичей на прочность. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая в столице резко похолодало, а пик этого похолодания, как по иронии судьбы, пришелся на первый день календарного лета. Температура воздуха 1 июня на пять-шесть градусов отставала от климатической нормы.

В минувшие же выходные, 2 и 3 июня, в городе потеплело, правда, ненадолго. Уже в понедельник вечером, 4 июня, погода вновь испортилась. На этот раз причиной резкого похолодания стал подошедший с севера циклон из Скандинавии.