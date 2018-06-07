Сенат США предложил разрешить слежку за связанными с РФ лицами, причастными к кибератакам
В четверг, 7 июня, появилась информация о том, что комитет Сената США по вооруженным силам одобрил законопроект о финансировании Пентагона на 2019 год, в который, в частности, входит положение, разрешающее слежку за лицами и организациями, которые якобы от лица России осуществляют различные злонамеренные действия в киберпространстве.
«Министр обороны, действуя через командующего Киберкомандования и силы этого командования, может осуществлять наблюдение в сетях за пределами Соединенных Штатов за лицами или организациями, которые действуют от лица или в поддержку Российской Федерации для похищения и придания огласке конфиденциальной информации», - говорится в документе, опубликованном на сайте сенатского комитета.
Кроме того, проект предлагает разрешить слежку и в отношении тех, кто опять-таки якобы от лица РФ размещает в социальных сетях различную информацию и рекламу, «направленную на обострение социальных и политических конфликтов».
Отметим, Вашингтон уже давно обвиняет неких «русских хакеров» в различных киберпреступлениях. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле США и Великобритания в очередной раз заявили об угрозе кибератаки со стороны Москвы. Причем профильные ведомства этих стран выпустили предупреждение, не представив никаких доказательств.