2018-06-07T08:16:43+03:00
В мире

Сенат США предложил разрешить слежку за связанными с РФ лицами, причастными к кибератакам

А также за пользователями соцсетей, которые размещают информацию, «направленную на обострение социальных и политических конфликтов»
Дарья ИВАШКИНА
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Сенат США предложил разрешить слежку за связанными с РФ лицами, причастными к кибератакамСенат США предложил разрешить слежку за связанными с РФ лицами, причастными к кибератакамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 7 июня, появилась информация о том, что комитет Сената США по вооруженным силам одобрил законопроект о финансировании Пентагона на 2019 год, в который, в частности, входит положение, разрешающее слежку за лицами и организациями, которые якобы от лица России осуществляют различные злонамеренные действия в киберпространстве.

«Министр обороны, действуя через командующего Киберкомандования и силы этого командования, может осуществлять наблюдение в сетях за пределами Соединенных Штатов за лицами или организациями, которые действуют от лица или в поддержку Российской Федерации для похищения и придания огласке конфиденциальной информации», - говорится в документе, опубликованном на сайте сенатского комитета.

Кроме того, проект предлагает разрешить слежку и в отношении тех, кто опять-таки якобы от лица РФ размещает в социальных сетях различную информацию и рекламу, «направленную на обострение социальных и политических конфликтов».

Отметим, Вашингтон уже давно обвиняет неких «русских хакеров» в различных киберпреступлениях. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле США и Великобритания в очередной раз заявили об угрозе кибератаки со стороны Москвы. Причем профильные ведомства этих стран выпустили предупреждение, не представив никаких доказательств.

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