2018-06-07T08:43:39+03:00
В мире

«Проклятие ВМС США»: американцев напугал российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик

Как считают зарубежные СМИ, модернизация Ту-22М3 сделает уязвимыми объекты НАТО по всему миру
Дарья ИВАШКИНА
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3. Фото: Владимир Смирнов/ТАССДальний бомбардировщик Ту-22М3. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Американские СМИ считают, что российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, оснащенный крылатыми ракетами Х-32, сделает уязвимыми объекты НАТО по всему миру.

Как отмечает издание National Interest, это означает возвращение «российского проклятия», ведь во времена холодной войны Ту-22М и его ракеты были именно «проклятием» Военно-морских сил США.

«Даже скромный российский ударный потенциал может представлять реальную опасность для боевой группы кораблей с учетом возможностей Х-32, особенно учитывая ее скорость и маневренность», - говорится в статье.

При этом авторы материала обращают внимание на то, что предназначенные для перехвата Ту-22М3 американские реактивные многоцелевые истребители Grumman F-14 Tomcat уже сняты с вооружения, а заменивших их Boeing F/A-18E/F Super Hornet недостаточно.

Кстати, напомним, как ожидается, первый бомбардировщик Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство уже в этом году.

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