2018-06-07T09:00:01+03:00
В мире

Главы Генштабов России и США 8 июня проведут встречу в Хельсинки

Также генералы пообщаются с президентом Финляндии и командующим силами обороны этой страны
Дарья ИВАШКИНА
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Главы Генштабов России и США 8 июня проведут встречу в ХельсинкиГлавы Генштабов России и США 8 июня проведут встречу в ХельсинкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 7 июня, появилась информация о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов и глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд встретятся в эту пятницу в Хельсинки. По некоторым данным, в ходе переговоров генералы обсудят сирийскую проблематику и вопрос ядерного разоружения.

Кроме того, ожидается, что российский и американский военачальники проведут отдельные встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте и командующим силами обороны этой страны Ярмо Линдбергом, передает Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о встрече глав Генштабов РФ и США ранее писали американские СМИ. Как тогда отмечалось, разговор генералов, посвященный деэскалации конфликта в Сири, состоится перед возможными переговорами президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

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