2018-06-07T09:20:32+03:00
Политика

В Херсоне установили билборды с именами «предателей» Украины

Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко
Екатерина БОЛГОВА
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На улицах Херсона появились билборды с именами «предателей» УкраиныНа улицах Херсона появились билборды с именами «предателей» УкраиныФото: REUTERS
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На улицах Херсона установили билборды с именами и личными данными тех, кого Служба безопасности Украины посчитала «предателями». О новой политической провокации рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook.

Экс-парламентарий разместил фотографию с изображением большого билборда и надписью «Они предали свою страну, свою землю, свой народ, став пособниками оккупантов». По словам Журавко, информация на щите включает сведения о месте жительства тех, кого назвали «предателями».

«С сегодняшнего дня я называю себя «посипакой», то есть пособником террористов и так далее, но я вернусь, и вам за всё это придется отвечать», — отметил Журавко.

Он добавил, что для оппозиционного деятеля такое признание можно расценить как своеобразный комплимент.

В настоящее время в Херсоне установлено шесть щитов. Но украинские правозащитники допускают, что в ближайшее время таких конструкций может стать намного больше.

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