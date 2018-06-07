Российские ученые создадут уникальную вакцину от ВИЧ

СЕГОДНЯ 09:45 2018-06-07T09:45:49+03:00

В России в течении ближайших пяти лет создадут вакцину от ВИЧ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В начале 2019 года российскими учеными будет дан старт второму этапу доклинических исследований по созданию уникальной вакцины от ВИЧ-инфекции. Как рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, для этого уже созданы практически все условия и получены необходимые знания.

«Недавно мы завершили первый этап доклинических испытаний, которые подтвердили абсолютную безопасность вещества. В следующем году мы приступаем к его испытаниям на эффективность», — сказал глава отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ Герман Шипулин.

Вакцина будет работать следующим образом: будет блокировать рецептор CCR5, мембранный белок, через который вирус иммунодефицита проникает в клетки человеческого организма. При этом, пациенты, у которых заблокирован данный рецептор, не ощутят его отсутствия. Если таким образом удастся нарушить работу мембранного белка, то у ВИЧ не будет возможности размножаться.

Со слов Шипулина, в настоящее время количество ВИЧ-инфицированных россиян насчитывает порядка миллиона человек, но каждый год этот показатель растет примерно на 100 тысяч. В этих условиях через 10 лет нашей стране придется повысить затраты на антиретровирусную терапию вдвое.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора очертили примерные сроки окончания создания уникального препарата. Работу планируют закончить в течение пяти лет, сообщает газета «Известия».