2018-06-07T09:45:49+03:00
Наука

Российские ученые создадут уникальную вакцину от ВИЧ

Проект по созданию лекарственного препарата завершится в течении пяти лет
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
В России в течении ближайших пяти лет создадут вакцину от ВИЧВ России в течении ближайших пяти лет создадут вакцину от ВИЧФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В начале 2019 года российскими учеными будет дан старт второму этапу доклинических исследований по созданию уникальной вакцины от ВИЧ-инфекции. Как рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, для этого уже созданы практически все условия и получены необходимые знания.

«Недавно мы завершили первый этап доклинических испытаний, которые подтвердили абсолютную безопасность вещества. В следующем году мы приступаем к его испытаниям на эффективность», — сказал глава отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ Герман Шипулин.

Вакцина будет работать следующим образом: будет блокировать рецептор CCR5, мембранный белок, через который вирус иммунодефицита проникает в клетки человеческого организма. При этом, пациенты, у которых заблокирован данный рецептор, не ощутят его отсутствия. Если таким образом удастся нарушить работу мембранного белка, то у ВИЧ не будет возможности размножаться.

Со слов Шипулина, в настоящее время количество ВИЧ-инфицированных россиян насчитывает порядка миллиона человек, но каждый год этот показатель растет примерно на 100 тысяч. В этих условиях через 10 лет нашей стране придется повысить затраты на антиретровирусную терапию вдвое.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора очертили примерные сроки окончания создания уникального препарата. Работу планируют закончить в течение пяти лет, сообщает газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Бывший тренер сборной Украины вошел в штаб московского "Спартака"
Путин пообещал, что новейшее оружие поступит на вооружение в срок
«Важная и благородная миссия»: Путин заявил, что вывод наших военных из Сирии пока не планируется
Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
Путин: мы должны пойти по пути либерализации получения российского гражданства
Макрон выдвинул Трампу требования для подписания декларации G7‍
Набиуллина: Центробанк не намерен повышать ключевую ставку
Путин заявил, что своей криптовалюты у России быть не может
Путин о проблеме пострадавших от наводнения: необходимо взаимодействие между федеральными и региональными властями
Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины
Путин о реновации в Москве: вокруг программы было много споров, но основные вопросы уже сняты
Руководство "Евровидения" отказывается проводить песенный конкурс в Иерусалиме
Путин: Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%
Глава МИД Армении ждет новых встреч с Россией на высшем уровне
Путин о проблеме обманутых дольщиков: Нужно отказаться от использования средств граждан в строительстве
Путин: разработки российских ученых нуждаются в поддержке - это безусловно
Роскомнадзор готов ответить Британии на ограничение деятельности RT
Путин о пенсионной реформе: кабмин уже готовит меры для значительного повышения доходов пенсионеров
Путин признался, что часто смеется над собой
«Проблема острая»: Путин прокомментировал закрытие больниц в регионах
Несколько высокопоставленных белорусских чиновников задержаны за взятки
Путин: мы ставим перед собой задачу выйти на показатель продолжительности жизни 80+
Центробанк увеличит страховые выплаты по банковским вкладам
«Пусть работает»: Путин прокомментировал слухи и разговоры о Мутко
Путин: у нас большие планы по освоению космического пространства
Правительство: авиасообщение с Дальневосточным регионом не будет облагаться НДС
Путин пообещал не блокировать Instagram и YouTube в России