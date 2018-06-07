«Роскосмос» впервые показал отсоединение «Союза» от ракеты

СЕГОДНЯ 09:37 2018-06-07T09:37:56+03:00

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"Роскосмос" впервые опубликовал видео отсоединения пилотируемого корабля "Союз МС-09" от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ". Кадры были сняты внешней камерой космического судна.

При помощи этой съемки впервые были отработаны новые методы работы визуального контроля за полетом космической ракеты. В "Роскосмосе" собираются и дальше использовать записи с бортовых камер во время пусков.

Использование видео делается для популяризации космоса и для выяснения причин нештатных ситуаций при отделении космических аппаратов от ракет. Напомним, 1 декабря 2016 года произошла авария с грузовым кораблем "Прогресс МС-04" как раз в момент работы двигателей третьей ступени.

Накануне с "Байконура" стартовала ракета, которая отправится на Международную космическую станцию по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю 8 июня.