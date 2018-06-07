Грузинский дизайнер сделал сапоги из «российских паспортов»

СЕГОДНЯ 09:43 2018-06-07T09:43:43+03:00

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Бренд Vetements, основателем которого является грузинский дизайнер Демна Гвасалия, представил публике обувь из «российских паспортов».

Речь идет о сапогах на высокой шпильке с острыми носами и с принтом в виде заграничного паспорта РФ. Цвет этой модели, которая, как выяснилось, входит в коллекцию осень - зима 2018-2019, а значит, совсем скоро появится в продаже, также подобран в тон обложки российского удостоверения личности.

Между тем креатив Гвасилии оценили не все пользователи Instagram, где и была представлена новинка. У некоторых юзеров социальной сети, к примеру, возник вполне логичный вопрос - почему грузинский дизайнер не использовал принт по мотивам грузинского паспорта. А кто-то просто высказал мнение о том, что сапоги «некрасивые сами по себе».