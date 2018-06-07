В преддверии ЧМ-2018 по футболу увеличилась активность кибермошенников

СЕГОДНЯ 10:17 2018-06-07T10:17:53+03:00

Через неделю в России стартует Чемпионат мира по футболу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Злоумышленники выведывают личные данные болельщиков, после чего делают им "адресные" предложения по покупке несуществующих билетов и псевдодешевого жилья

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Как известно, любое спортивное соревнование мирового масштаба — своеобразный рай для различных мошенников, которые стараются всеми силами нажиться на доверчивых болельщиках. Не стал исключением и ЧМ-2018, который стартует в России через неделю.

Так, в преддверии турнира хакеры всех мастей начали активно собирать личные данные иностранных футбольных болельщиков и изобретать «индивидуальные схемы» для кражи их денег, утверждают эксперты компании InfoWatch, основанную Евгением и Натальей Касперскими.

В «Лаборатории Касперского» и Dr.Web выявили неоднократные факты размещения кибермошенниками поддельных предложений дешевых авиабилетов и жилья. Взимая через интернет оплату, злоумышленники растворяются в воздухе.

Хакеры создают «сомнительные сайты» с тематикой ЧМ, на которых доверчивые пользователи оставляют свои данные и рассказывают об интересах. Это и надо мошенникам. Зная точно о чаяниях потенциальной жертвы, хакеры могут сделать болельщику «более адресное, привлекательное «предложение». Речь может идти о специальной акции, розыгрыше призов (машин, денег, турпоездок) для фанатов определенной команды и посетителей определенного матча. Такие предложения вызывают больше доверия.

При этом для кражи денег хакеры используют старые схемы: предлагают перевести на счет несколько сотен рублей, чтобы получить крупный выигрыш.

Во избежании попадания на крючок мошенников, эксперты советуют болельщикам не переходить по сомнительным ссылкам и не отвечать на подозрительные сообщения. Для регистрации на форумах и в онлайн-магазинах заводить отдельную почту, сообщает газета «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие турнира с участием сборных страны-хозяйки и Саудовской Аравии состоится на стадионе «Лужники» в Москве.