2018-06-07T10:17:53+03:00
Происшествия

В преддверии ЧМ-2018 по футболу увеличилась активность кибермошенников

Злоумышленники выведывают личные данные болельщиков, после чего делают им "адресные" предложения по покупке несуществующих билетов и псевдодешевого жилья
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Через неделю в России стартует Чемпионат мира по футболуЧерез неделю в России стартует Чемпионат мира по футболуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Как известно, любое спортивное соревнование мирового масштаба — своеобразный рай для различных мошенников, которые стараются всеми силами нажиться на доверчивых болельщиках. Не стал исключением и ЧМ-2018, который стартует в России через неделю.

Так, в преддверии турнира хакеры всех мастей начали активно собирать личные данные иностранных футбольных болельщиков и изобретать «индивидуальные схемы» для кражи их денег, утверждают эксперты компании InfoWatch, основанную Евгением и Натальей Касперскими.

В «Лаборатории Касперского» и Dr.Web выявили неоднократные факты размещения кибермошенниками поддельных предложений дешевых авиабилетов и жилья. Взимая через интернет оплату, злоумышленники растворяются в воздухе.

Хакеры создают «сомнительные сайты» с тематикой ЧМ, на которых доверчивые пользователи оставляют свои данные и рассказывают об интересах. Это и надо мошенникам. Зная точно о чаяниях потенциальной жертвы, хакеры могут сделать болельщику «более адресное, привлекательное «предложение». Речь может идти о специальной акции, розыгрыше призов (машин, денег, турпоездок) для фанатов определенной команды и посетителей определенного матча. Такие предложения вызывают больше доверия.

При этом для кражи денег хакеры используют старые схемы: предлагают перевести на счет несколько сотен рублей, чтобы получить крупный выигрыш.

Во избежании попадания на крючок мошенников, эксперты советуют болельщикам не переходить по сомнительным ссылкам и не отвечать на подозрительные сообщения. Для регистрации на форумах и в онлайн-магазинах заводить отдельную почту, сообщает газета «Известия».

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие турнира с участием сборных страны-хозяйки и Саудовской Аравии состоится на стадионе «Лужники» в Москве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин пообещал, что новейшее оружие поступит на вооружение в срок
«Важная и благородная миссия»: Путин заявил, что вывод наших военных из Сирии пока не планируется
Сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
Путин: мы должны пойти по пути либерализации получения российского гражданства
Макрон выдвинул Трампу требования для подписания декларации G7‍
Набиуллина: Центробанк не намерен повышать ключевую ставку
Путин заявил, что своей криптовалюты у России быть не может
Путин о проблеме пострадавших от наводнения: необходимо взаимодействие между федеральными и региональными властями
Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Украины
Путин о реновации в Москве: вокруг программы было много споров, но основные вопросы уже сняты
Руководство "Евровидения" отказывается проводить песенный конкурс в Иерусалиме
Путин: Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%
Глава МИД Армении ждет новых встреч с Россией на высшем уровне
Путин о проблеме обманутых дольщиков: Нужно отказаться от использования средств граждан в строительстве
Путин: разработки российских ученых нуждаются в поддержке - это безусловно
Роскомнадзор готов ответить Британии на ограничение деятельности RT
Путин о пенсионной реформе: кабмин уже готовит меры для значительного повышения доходов пенсионеров
Путин признался, что часто смеется над собой
«Проблема острая»: Путин прокомментировал закрытие больниц в регионах
Несколько высокопоставленных белорусских чиновников задержаны за взятки
Путин: мы ставим перед собой задачу выйти на показатель продолжительности жизни 80+
Центробанк увеличит страховые выплаты по банковским вкладам
«Пусть работает»: Путин прокомментировал слухи и разговоры о Мутко
Путин: у нас большие планы по освоению космического пространства
Правительство: авиасообщение с Дальневосточным регионом не будет облагаться НДС
Путин пообещал не блокировать Instagram и YouTube в России