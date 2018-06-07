На «прямую линию» с Владимиром Путиным поступило более 1,7 миллиона вопросов

СЕГОДНЯ 10:05 2018-06-07T10:05:35+03:00

Ежегодная специальная программа начнется в полдень по московскому времени в четверг, 7 июня

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На "Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным" уже поступило больше 1,7 миллиона вопросов, сообщили организаторы. Ежегодная специальная программа начнется в полдень по московскому времени с четверг, 7 июня. Президент страны ответит на интересующие россиян вопросы в прямом эфире.

К 8.00 мск четверга уже поступило 1000381 звонков, 384132 sms-сообщений, а также 41359 mms-сообщений. Через приложение поступило 13314 сообщений, посредством видеодиалогов направлено 6620 вопросов. Задать вопрос президенту на специальном сайте решили 185 тысяч жителей.

По информации организаторов, через социальные сети в текстовом виде поступило 49302 сообщений, в формате видео — 2828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44145.

Как сообщал сайт kp.ru, в этом году «Прямая линия» пройдет в новом формате — в студии не будет зрителей, а президент будет связываться с губернаторами и министрами сразу же в режиме конференц-связи.