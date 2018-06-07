2018-06-07T10:08:34+03:00
В мире

Назарбаев пригласил Папу Римского на съезд лидеров мировых религий

Форум пройдет в Астане 10-11 октября этого года
Дарья ИВАШКИНА
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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В четверг, 7 июня, стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил Папу Римского Франциска на съезд лидеров мировых религий, который состоится в Астане 10-11 октября этого года.

Как стало известно, председатель сената парламента республики Касым-Жомарт Токаев, который в настоящее время находится с визитом в Ватикане, уже передал приглашение от Назарбаева. Сделал он это в ходе встречи с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, сообщает пресс-служба казахстанского сената. Стоит отметить, что приглашение посетить Астану и участвовать в съезде также было вручено и самому кардиналу Паролину.

Напомним, инициатором проведения форума мировых и традиционных религий в столице Казахстана является сам президент этой страны Нурсултан Назарбаев. При этом первый съезд состоялся в Астане еще 23-24 сентября 2003 года.

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