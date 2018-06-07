Легкомоторный самолет сел на трассе в Польше

СЕГОДНЯ 10:29 2018-06-07T10:29:20+03:00

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В Подкарпатском воеводстве Польши совершил аварийную посадку легкомоторный самолет.

Причем принадлежащее авиационной школе воздушное судно, у которого, по предварительной информации, отказал двигатель, сел прямо на автомобильную дорогу. По словам очевидцев, самолет приземлился на трассе между пунктами Жешув восточный и Жешув западный, неподалеку от аэропорта Жешув-Ясенка. При этом оказалась полностью перекрыта одна из полос дороги.

Как стало известно, в настоящее время местные спасательные службы проверяют, не произошло ли утечки топлива. При этом о случившемся уже проинформировали комиссию по расследованию авиапроисшествий: дело в том, что без нее невозможно убрать воздушное судно с шоссе, сообщает радиостанция RMF FM.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно французский легкомоторный самолет 1930-х годов совершил экстренную посадку на пляже британского города Сидмут, расположенного в графстве Девон. Тогда пилот - 47-летний Зак Роки - также был вынужден прервать полет из-за отказа двигателя.