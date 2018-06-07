2018-06-07T10:45:05+03:00
Общество

Союз кинематографистов России прокомментировал смерть Киры Муратовой

Режиссер скончалась 6 июня на 84-м году жизни
Дарья ИВАШКИНА
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Режиссер Кира МуратоваРежиссер Кира МуратоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 7 июня, в Союзе кинематографистов России прокомментировали смерть режиссера Киры Муратовой.

Так, пресс-секретарь организации Татьяна Немчинская заявила, что имя Муратовой - это «удивительное имя», поразившее ее поколение. «Я закончила ВГИК в начале 1980-х годов. Первый раз увидела такое кино, пережила энергетическое и эмоциональное потрясение, почувствовала что-то необыкновенное. Фильм «Долгие проводы» произвёл на меня впечатление», - сказала Немчинская.

Также она отметила драматическую судьбу кинорежиссера. Как заметила представитель Союза кинематографистов, фильмы Муратовой «воспринимались тяжело, их не понимали, но она продолжала работать». «Это уникальная страница нашего отечественного кино», - добавила Татьяна Немчинская в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Кира Муратова скончалась 6 июня на 84-м году жизни. Как отмечалось, последние несколько лет режиссер жила в Одессе со своим мужем, художником и сценаристом Евгением Голубенко, практически в затворничестве.

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