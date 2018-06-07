2018-06-07T10:53:50+03:00
В мире

Главный редактор Daily Mail покинет свой пост после 26 лет работы

Пол Дейкр станет председателем и главным редактором Associate Newspaper, которая владеет газетой
Екатерина БОЛГОВА
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В Великобритании поменяется главный редактор одной из старейших газетВ Великобритании поменяется главный редактор одной из старейших газетФото: REUTERS
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В ноябре 2018 года главный редактор британской газеты Daily Mail 69-летний Пол Дейкр покинет свой пост после 26 лет работы.

Как сообщила газета The Independent, Дейкр станет председателем и главным редактором Associate Newspaper, владеющей Daily Mail.

"После 28 лет на посту редактора, 26 из которых были проведены мной в Mail, я принял решение отойти от ежедневного редактирования до моего 70-го дня рождения в ноябре, чтобы взять на себя более широкие задачи в качестве председателя и главного редактора Associate Newspaper, - сказал Дейкр.

Отмечается, что за первые десять лет под руководством Дейкра тираж Daily Mail вырос до 805 тысяч экземпляров. Также при этом главном редакторе газета удостоилась множества премий. Имя преемника Дейкра будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, в 2017 году британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщила, что бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон хотел добиться увольнения Дейкра из-за его позиции в поддержку выхода Британии из Евросоюза.

Daily Mail выпускается в Великобритании с 1896 года.

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