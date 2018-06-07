2018-06-07T11:09:32+03:00
Политика

ВМФ России получил уникальную в своем роде подлодку-"скорую помощь"

Задачи новой субмарины - эвакуация попавших в бедствие экипажей других подводных лодок
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российский флот получит субмарину-спасательРоссийский флот получит субмарину-спасательФото: Сергей КУЛЕШОВ
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На боевое дежурство в ВМФ России впервые заступила подводная лодка, задачи которой в корне отличаются от традиционных — защищать или нападать. Пердназначение новой субмарины — эвакуация попавших в бедствие экипажей других подводных лодок.

Как рассказали в Минобороны России, для этих целей была переоборудована подводная лодка «Подмосковье». В частности, на ней была установлена специальная надстройка АС-40 «Бестер».

Корпус аппарата выполнен из титанового сплава. Его рабочая глубина погружения — 720 м, а предельная — 790 м. Мощностей аккумуляторных батарей хватает на 4–5 погружений на максимальную глубину. Обслуживанием занимается экипаж из шести человек.

Стоит отметить, что аналогов подобного рода подводных аппаратов, да еще работающего в связке с подлодкой, нет ни в одной стране мира.

«Такой симбиоз подлодки и спасательного аппарата задумывался еще в 1970-х годах. Предполагалось, что каждая подлодка будет иметь спецнадстройки и при необходимости станет спасательной», — поделился впечатлениями ветеран-подводник Владимир Ашик.

Эксперт уверен, что благодаря новой субмарине время оказания помощи в море значительно сократится.

В настоящее время, как сообщает газета «Известия», на «Подмосковье» проводится эксперимент по транспортировке спасательного аппарата. После признания его успешным, специальные спасательные надстройки смогут появиться и на других российских подлодках.

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