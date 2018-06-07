ВМФ России получил уникальную в своем роде подлодку-"скорую помощь"
На боевое дежурство в ВМФ России впервые заступила подводная лодка, задачи которой в корне отличаются от традиционных — защищать или нападать. Пердназначение новой субмарины — эвакуация попавших в бедствие экипажей других подводных лодок.
Как рассказали в Минобороны России, для этих целей была переоборудована подводная лодка «Подмосковье». В частности, на ней была установлена специальная надстройка АС-40 «Бестер».
Корпус аппарата выполнен из титанового сплава. Его рабочая глубина погружения — 720 м, а предельная — 790 м. Мощностей аккумуляторных батарей хватает на 4–5 погружений на максимальную глубину. Обслуживанием занимается экипаж из шести человек.
Стоит отметить, что аналогов подобного рода подводных аппаратов, да еще работающего в связке с подлодкой, нет ни в одной стране мира.
«Такой симбиоз подлодки и спасательного аппарата задумывался еще в 1970-х годах. Предполагалось, что каждая подлодка будет иметь спецнадстройки и при необходимости станет спасательной», — поделился впечатлениями ветеран-подводник Владимир Ашик.
Эксперт уверен, что благодаря новой субмарине время оказания помощи в море значительно сократится.
В настоящее время, как сообщает газета «Известия», на «Подмосковье» проводится эксперимент по транспортировке спасательного аппарата. После признания его успешным, специальные спасательные надстройки смогут появиться и на других российских подлодках.