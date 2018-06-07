МГУ вошел в ТОП-100 лучших университетов мира

СЕГОДНЯ 11:05 2018-06-07T11:05:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова вошел в топ-100 лучших мировых вузов. Российский университет оказался на 90 позиции, что на пять пунктов выше, чем годом ранее. Рейтинг престижных университетов опубликовала британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).

По данным исследователей, МГУ занял лучшую позицию за последние 13 лет. Рекордным считается результат университета в 2005 году, когда он оказался на 79 строчке, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что в престижный рейтинг вошли и другие российские вузы. Так, Санкт-Петербургский государственный университет расположился на 235-й строчке, Новосибирский государственный университет поднялся на шесть позиций и занял 244-е место. Томский государственный университет также оказался в пятерке лучших вузов РФ, заняв 227-ю строчку, пишет сайт телеканала «Звезда».