2018-06-07T11:05:04+03:00
Наука

МГУ вошел в ТОП-100 лучших университетов мира

Всего в новый список попали 27 российских вузов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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МГУ вошел в рейтинг лучших вузов мираМГУ вошел в рейтинг лучших вузов мираФото: Иван ВИСЛОВ
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Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова вошел в топ-100 лучших мировых вузов. Российский университет оказался на 90 позиции, что на пять пунктов выше, чем годом ранее. Рейтинг престижных университетов опубликовала британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).

По данным исследователей, МГУ занял лучшую позицию за последние 13 лет. Рекордным считается результат университета в 2005 году, когда он оказался на 79 строчке, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что в престижный рейтинг вошли и другие российские вузы. Так, Санкт-Петербургский государственный университет расположился на 235-й строчке, Новосибирский государственный университет поднялся на шесть позиций и занял 244-е место. Томский государственный университет также оказался в пятерке лучших вузов РФ, заняв 227-ю строчку, пишет сайт телеканала «Звезда».

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